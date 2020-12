Eriksen, ieri evidenziato il problema che non farà mai innamorare Conte

Eriksen ieri, in occasione del match contro il Cagliari, è sceso in campo dal primo minuto, complici le condizioni degli altri compagni di reparto. Il danese è partito bene, mandando in porta i compagni grazie alle sue intuizioni, ma poi la sua prestazione è andata in calando, fino alla sostituzione avvenuta nella prima parte del secondo tempo.

Un dettaglio però, evidenziato dal Corriere dello Sport, svelerebbe il perché Conte non straveda per lui. "Stava guardando Faragò quando è partito il cross trasformato in rete da Sottil. Ecco perché il danese non potrà mai andare bene a Conte, ancora gelido“.

Poca corsa quindi, poca attenzione e consistenza in fase difensiva. Caratteristiche che vanno contro l'idea calcistica di Conte, che non si accontenta del talento in fase offensiva.