Eriksen e la richiesta in ospedale. La scelta dell'Inter: blitz a Copenaghen

Christian Eriksen sta meglio. E' già ora di ritrovare la normalità. Aneddoti, ricostruzioni, richieste del danese, attualmente in ospedale, vengono raccontati da La Gazzetta dello Sport. "Chris ha espresso una richiesta: la pizza. Messaggio recapitato presto a Per Thostesen, lo chef della nazionale danese, con tanto di ristorante nella capitale. E proprio dal ristorante ecco allora che per l’ora di cena, al 14° piano dell’ospedale, è arrivata una teglia di pizza cucinata per l’occasione. L’appetito che non manca è l’ultimo, l’ennesimo, buon segno sulle condizioni di salute di Eriksen".

Ed entro domani Eriksen potrebbe lasciare l'ospedale. C'è poi la stessa Inter che sta pensando di raggiungere la Danimarca con lo staff medico: un blitz a Copenaghen, per mostrare la propria vicinanza al calciatore.