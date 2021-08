Eriksen, domani il via agli esami. Tre gli scenari possibili

Eriksen è tornato nella giornata di ieri a Milano, per sottoporsi a degli esami medici. Dall'esito di questi ultimi si capirà quale sarà il futuro del danese. Il rientro probabilmente avrebbe meritato maggiore attenzione, ma è stato inevitabilmente offuscato dal terremoto scatenato dal Chelsea, che sta tentanto di strappare Lukaku all'Inter.

La Gazzetta dello Sport spiega che per quanto riguarda il trequartista bisognerà attendere almeno 7 o 10 giorni. In quel periodo arriveranno i responsi dei test che verranno effettuati in due strutture differenti. Gli scenari possibili, secondo la rosea, al momento sono tre. Sostanzialmente c'è uno scenario i cui Eriksen potrà tronare a giocare in Italia. In un altro questa ipotesi sarà da scartare completamente. Poi, come spesso accade, esiste una via intermedia.

Le strade sono tre: se il responso sarà positivo, Christian potrà togliere il defibrillatore e puntare a rientrare in campo nel giro comunque di almeno sei mesi; in caso di esito negativo, almeno in Italia non potrà più giocare a calcio; e poi c’è la terza possibilità con un responso intermedio: senza un responso definitivo - situazione migliorata ma con tracce dell’infiammazione ancora presenti – si opterà per nuovi test in autunno, rimandando così la decisione sul futuro di Christian.