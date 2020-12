Eriksen, ciò che accadrà a gennaio svelerà il futuro di Conte. I dettagli

Eriksen, come riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina, ha chiesto di essere ceduto, a causa soprattutto di un feeling mai sbocciato con il tecnico Antonio Conte. A gennaio quindi le strade si separeranno senza dubbio, ma la formula del trasferimento potrebbe dire molto anche sul futuro dell'allenatore. Per questioni economiche la scelta ottimale sarebbe quella di una cessione a titolo definitivo o di uno scambio (Paredes?).

Tuttavia a quel punto l'Inter perderebbe del tutto il danese. In caso di cessione in prestito invece a gennaio ci sarebbe il ritorno del trequartista. Ma per quale motivo la società arriverebbe a decidere di privarsi del giocatore solamente a titolo temporaneo nonostante i forti problemi economici e nonostante poi a giugno si troverebbe con il medesimo problema?

Lo farebbe, scrive la rosea, se sapesse già che a giugno Conte non sarebbe più l'allenatore di questa squadra. Quindi nel caso in cui le strade di Eriksen e dei nerazzurri si separasse solo con la formula del prestito sarebbe lecito aspettarsi un avvicendamento, in estate, sulla panchina dell'Inter. A quel punto l'ex Tottenham tornerebbe trovando una situazione diversa, ed un allenatore pronto a metterlo al centro del suo progetto.