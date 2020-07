Emerson Palmieri ad un passo? Arriva un segnale decisivo

Emerson Palmieri è il nome in cima alla lista di Marotta per rinforzare la fascia sinistra. Lo riporta la Gazzetta dello Sport, che ha sottolineato come l'esterno sia molto vicino a diventare un nuovo giocatore dell'Inter.

La valutazione del Chelsea si aggira sui 20-25 milioni di euro, e i nerazzurri starebbero aspettando il momento propizio per intavolare la trattativa e tentare l'affondo definitivo. Dopo aver sistemato l'out di destra con Hakimi quindi si punta a chiudere Palmieri.

E la rosea svela poi un altro retroscena. Il fatto che il giocatore sia vicino si desume anche dal fatto che l'Inter avrebbe smesso di lavorare a qualsiasi altra pista. Questo sarebbe quindi, secondo il quotidiano, un segnale abbastanza netto.