Eliminata "Pazza Inter". Ecco il motivo della decisione e chi l'ha presa

Una delle novità più importanti cui si è assistito nella gara di lunedì è stata la scelta di "rimpiazzare" l'inno "Pazza Inter" con il ritorno a "C'è solo l'Inter".

Ci si è domandati il perché di tale decisione. Secondo la Gazzetta dello Sport non sarebbe stato Conte ad imporre tale cambio di rotta, bensì si tratterebbe di un input proveniente dalla società.

Il motivo è quello che si immagina. Non si vuole più identificare l'Inter come una squadra caratterizzata da un Dna fatto di follia e imprevedibilità, ma come un team regolare e forte.