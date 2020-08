E.League Inter, vincere farebbe bene anche al bilancio: 15 milioni in palio

Fra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. I maggiori quotidiani sportivi italiani danno l'Inter come possibile finalista dell'Europa League ma passare dalle parole ai fatti non è poi così semplice.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, vincere l'ex Coppa Uefa farebbe più che bene alla casse societarie poichè in caso di vittoria finale entreranno ben 15 milioni di euro. Un bel gruzzoletto insomma, da poter reinvestire sul mercato. Nello specifico, grazie alle vittorie ai danni del Ludogorets nei sedicesimi di finale e del Getafe negli ottavi di finale, l'Inter è riuscita ad incassare rispettivamente 1.1 e 1.5 milioni di euro.

Nel caso in cui i nerazzurri dovessero questa sera imporsi sul Bayer Leverkusen, l'entrata sarà di 2.4 milioni mentre in caso di accesso alla finale sarebbero 4.5 i milioni previsti dalla Uefa come premio. La vittoria dell'Europa League prevederebbe un ulteriore premio da 4 milioni più i 3.5 previsti per la partecipazione alla Supercoppa Europea. Non male insomma, consci che passo dopo passo tutto sarà possibile.