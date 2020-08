E.League Inter, stop ai rientri: si resta in Germania fino alla conclusione

E' un periodo di indubbia positività quello che l'Inter sta attraversando. Antonio Conte dopo il tour de force dei giorni scorsi, ha concesso alla squadra un giorno di riposo così da poter ricaricare le pile e prepararsi al meglio per la sfida di lunedì contro il Bayer Leverkusen. L'obiettivo è chiaramente quello di poter accedere alle semifinali e nel caso in cui ciò dovesse accadere, degne di nota risultano essere le novità provenienti dalla Uefa.

Infatti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in caso di passaggio al turno successivo l'Inter, come del resto le altre partecipanti, non potranno più tornare ognuno nel proprio paese d'origine. A stabilirlo, come anticipato poc'anzi, è proprio la Uefa che in base al protocollo varato, limita gli spostamenti al fine di evitare il pericolo contagio da Covid-19.

Quindi, di conseguenza, i nerazzurri non potranno far rientro in Italia come avvenuto in seguito al match contro il Getafe. Sarà quindi la Germania, nel caso, la loro nuova casa per alcuni giorni.