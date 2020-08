E.League Inter, Siviglia ultimo ostacolo: spagnoli esperti di finali europee

Una squadra esperta, tecnica, scaltra e pericolosa. E' il Siviglia di Lopetegui che ormai da anni ha una certa dimestichezza nell'affrontare e soprattutto vincere finali europee. Gli spagnoli, dal canto loro, sono una squadra molto pericolosa con numerose individualità che andrà presa con le pinze e soprattutto, affrontata con umiltà.

Come riportato dal Corriere dello Sport, I "rojiblancos" con la finale di venerdì a Colonia, arriveranno a toccare quota undici finali disputate nel XXI secolo. Statistiche alla mano, nessuno è riuscito in questo intento, neanche il blasonato Real Madrid. Tutto lascia quindi presagire ad una finale tirata, che si giocherà sul filo del rasoio e che vincerà chi farà maggiore attenzione ai particolari.

A queste undici finali, si aggiungo sempre per gli spagnoli altre otto fra Supercoppa di Spagna e Mondiale del Club, che porta quindi il bilancio a 19 finali disputate. Insomma, un club preparato a calcare certi palcoscenici, al contrario di un'Inter che da tempo ha perso questa abitudine. Soprattutto per via di ciò, bisognerà proiettarsi alla finale con grande riconoscenza dell'avversario poichè ci si ritroverà al cospetto di una squadra molto più matura e che alla prima occasione, potrebbe punirti.

Basti pensare alla semifinale contro il Manchester United: dopo le numerosi occasioni sprecate dai "Red Devils" infatti, al Siviglia è bastata un'azione con conseguente realizzazione per portare a casa la qualificazione alla finale. Il club di Via della Liberazione dovrà quindi essere ora più che mai cinica sotto porta poichè eventuali errori, potrebbero essere pagati a caro prezzo come accaduto in Serie A.