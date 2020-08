E.League Inter, si punta al recupero di Sanchez per la finale: speranze vive

Presentarsi al completo, uniti e compatti come un sol uomo, sarebbe l'ideale per Antonio Conte. Il tecnico salentino, arrivato alla prima finale europea della sua carriera, vuole assolutamente portarla a casa anche e soprattutto per togliersi l'etichetta di "perdente" in Europa visti i suoi trascorsi di certo non felicissimi.

Come riportato da Tuttosport, il recupero di Alexis Sanchez potrebbe clamorosamente tramutarsi in realtà. Infatti, ha stupito tutti come l'attaccante cileno sia riuscito a svolgere gran parte del riscaldamento con le riserve, torello compreso. In seguito, non ha potuto far altro che accomodarsi in panchina, seguendo animatamente i suoi compagni di squadra.

Di conseguenza, e non potrebbe essere altrimenti, crescono le speranze di allenatore, società e tifosi in vista della finale di venerdì 21 agosto a Colonia. Recuperare l'ex giocatore di Barcellona ed Arsenal sarebbe un'ottima notizia per tutti, consci che un giocatore con le sue doti tecniche a gara in corso possa fare la differenza.