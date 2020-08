E.League Inter, Sanchez a rischio anche per un' eventuale finale: il punto

L'unica nota di certo non lieta della vittoria contro il Leverkusen è stata sicuramente l'infortunio di Alexis Sanchez. In base agli esami effettuati nella giornata di ieri, l'attaccante cileno ha rimediato una distrazione muscolare al bicipite femorale della coscia destra, vedendosi automaticamente escluso per la semifinale di E.League contro lo Shaktar Donetsk.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la speranza, per il momento abbastanza flebile, è quella di poter recuperare l'ex Barcellona per una eventuale finale. Oggi il cileno inizierà le terapie del caso e in caso di finale, proverà a forzare per essere a disposizione di Antonio Conte.

Vista e considerata l'assenza di Sanchez, relativamente alla semifinale, sarà Eriksen a rappresentante una interessante variante tattica. Dopo la buona mezz'ora di gioco offerta con il Leverkusen, il danese potrebbe benissimo partire dall'inizio ma, in base al pensiero di Conte, egli potrebbe essere più utile a gara in corso, trasformando di conseguenza la panchina dell'acquisto di gennaio da problema a risorsa.

La qualità dell'ex Tottenham, come del resto la sua esperienza, saranno determinanti e soprattutto a gara in corso, un giocatore con le sue caratteristiche potrà far male alla retroguardia avversaria.