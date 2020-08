E.League Inter, nerazzurri nella parte debole del tabellone: finale possibile?

Che l'Inter abbia tutte le carte in regola per arrivare in fondo all'Europa League è chiaro a tutti. Soprattutto le ultime uscite stagionali fra campionato ed appunto Europa League, hanno messo in evidenza una compattezza ritrovata e non a caso, i cinque clean sheet consecutivi non fanno altro che confermare quanto detto poc'anzi.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'Inter potrebbe benissimo accedere alla finale a patto che si dia continuità a queste prestazioni, sia in fase difensiva e sia in fase offensiva. Inoltre, si potrebbe al contempo sfruttare l'essere nella parte del tabellone più debole che quindi darebbe strada facendo dei vantaggi ai ragazzi di Antonio Conte.

Archiviato il Getafe, Il Bayer Leverkusen è una squadra che fa del possesso una delle sua armi principali, senza dimenticare però difesa alta e pressing alto. Gli esterni spingono molto ma tutto ciò non viene puntualmente compensata da una buona fase difensiva con i centrali che ricenono poca protezione. Per l'Inter la buona notizia sarà l'assenza di Aranguiz, giocatore in grado di inserirsi fra le linee creando numerosi problemi alle retroguardie avversarie.

In caso di passaggio del turno, l'Inter se la vedrebbe con la vincente di Shaktar Donetsk- Basilea. Gli ucraini, che hanno dalla loro caratteristiche come la corsa e la tanta tecnica, sembrerebbero più temibili degli svizzeri che al contrario hanno come unico punto di forza la fase difensiva, compensata da una sterile fase offensiva. Ritrovarsi gli ucraini in semifinale appare l'ipotesi più plausibile, mentre dall'altra parte del tabellone si prospetta una semfinale elettrizzante quale Manchester United- Siviglia.