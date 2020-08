E.League Inter, il Siviglia prepara la finale: Ocampos in dubbio dal 1'

Un squadra esperta, compatta, scaltra, cinica, costante. Sono tutte le caratteristiche del Siviglia di Lopetegui, una compagine spagnola da anni protagonista del calcio spagnolo ed europeo. Gli andalusi, esperti ormai da anni della competizione, hanno conquistato negli ultimi 14 anni ben 5 Europa League, a testimonianza di come sia una squadra abituata a certi palcoscenici.

Collezionare finali è un qualcosa all'ordine del giorno per gli andalusi tant'è che sono il club spagnolo ad averne raggiunte di più nel XXI secolo, 19 per la precisione, tenendo conto però anche delle finali di Coppa del Rey e di Supercoppa Europea.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Lopetegui starebbe curando, come giusto che sia, la finale nei minimi dettagli. Egli infatti avrebbe riunito i suoi per una lunga lezione tattica, studiando pregi e difetti dei nerazzurri., senza dimenticare il discorso motivazionale.

In vista della finale di Colonia in programma domani alle 21.00, resta da sciogliere per il Siviglia il dubbio Ocampos, costretto ad uscire contro il Manchester United dopo un'ora di gioco. Le condizioni del giocatore non sarebbero delle migliori ma a quanto pare, stringerà i denti cercando di sopportare il dolore sul quale di conseguenza sarà costretto inevitabilmente a giocare.