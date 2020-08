E.League Inter, il presidente Zhang atteso in Germania per la semifinale

Archiviata, almeno in parte la vittoria nei quarti di finale, l'Inter inizia da oggi ad immergersi in ciò che sarà la semifinale di lunedi prossimo contro la vincente di Shaktar Donetsk-Basilea. I nerazzurri, che centrano una semifinale europea a distanza di dieci anni, non devono però abbassare la soglia di concentrazione poichè arrivare in finale non sarà affatto semplice.

Al di là delle questioni relative al rettangolo di gioco, la Gazzetta dello Sport di questa mattina focalizza l'attenzione sulla dirigenza meneghina. Infatti, a differenza della squadra che sarà costretta a restare in Germania in virtù dei protocolli Uefa, l'amministratore delegato Beppe Marotta assieme al vice-presidente Javier Zanetti e al direttore sportivo Piero Ausilio faranno ritorno in Italia, a Milano.

La novità principale riguarda l'eventuale presenza del presidente Steven Zhang in semifinale che potrebbe quindi essere anch'esso in Germania a partire dal weekend. Squadra e dirigenza si compattano: mentre altre squadre sono già in vacanza, come dichiarato ieri da Conte, l'Inter è ancora sul campo a lottare. Come terminerà questa stagione e quindi l'Europa League nessuno di noi lo sa ma ciò che è evidente è che l'Inter è tornata ad avere una propria identità, un carattere, un unione di tenti che non si vedevano da tempo. La strada è quella giusta, bisogna solo percorrerla.