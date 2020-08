EL Inter, Sport.de: "Il Bayer non vede l´ora della sfida, o la va o la spacca!"

Dopo la non semplice vittoria contro gli spagnoli del Getafe, l´Inter si prepara ad affrontare i quarti di finale di Europa League dove incontrerá il Bayer Leverkusen. I tedeschi, che hanno agevolmente eliminato i Glasgow Rangers nel turno precedente, saranno avversario ostico per i nerazzurri: quinti classificati nella scorsa Bundesliga, dopo un finale in crescita che li ha portati a sfiorare la qualificazione alla prossima Champions League, mancata per soli due punti, le aspirine sono una squadra giovane, con gamba e talento, la cui vivacitá, specie nel recente ottimo momento di forma, rischia di mettere in seria difficoltá gli uomini di Antonio Conte.

Dopo il tweet di ieri sera del club tedesco, con tanto di tag al profilo ufficiale della societá di viale della Liberazione, che recita “Dunque, ci vediamo lunedí Inter”, anche il quotidiano sportivo online Sport.de ha riportato che da casa Bayer sono tutti pronti al grande match contro un top club come l´Inter. Una sfida da “O la va, o la spacca”, in cui, scrive il portale, i nerazzurri partiranno con tutti i favori del pronostico e le aspirine non avranno invece nulla da perdere, pur essendo consapevoli di avere le carte in regola per compiere l´impresa.

Il Bayer é conscio dei propri mezzi e sta studiando l´Inter per attaccarne senza timori reverenziali punti deboli e lacune, dopo avere anche osservato attentamente, riporta Sport.de, il match dei nerazzurri contro il Getafe dall´Hotel con tutta la squadra riunita. L´attaccante Kevin Volland si é espresso a proposito: “É una squadra molto forte, ma anche noi non siamo da meno.”