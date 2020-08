EL Inter, Apertura Gazzetta dello Sport: "Interminator"

Mancano poco piú di ventiquattro ore ad un appuntamento che il mondo Inter aspettava, per prestigio e trepidazione, da circa dieci anni. Domani sera alle ore 21, sul neutro di Colonia, i nerazzurri scenderanno in campo contro il Siviglia per conquistare, dopo una decade, un nuovo trofeo internazionale e tornare grandi in Europa.

La Gazzetta dello Sport fa il punto su l'avvicinamento degli uomini di Antonio Conte all’atto finale. Il tecnico salentino, riporta la rosea, “chiede l’ultimo sforzo ai suoi guerrieri”, su tutti quelli che durante il corso della stagione hanno dovuto fare gli straordinari e non riposare quasi mai, come Brozovic e Lukaku (citati in prima pagina dal quotidiano).

L’Inter conosce bene le insidie che il Siviglia rappresenta, squadra che ha saputo esercitare un monopolio sull’Europa League negli ultimi anni, vincendo ben quattro delle ultime sei edizioni, senza mai perdere una volta arrivata in finale. L’ultimo scontro, pertanto, sará tutt’altro che una passerella per la corazzata di Antonio Conte, che dopo aver travolto chiunque si sia messo sulla sua strada, ora, come da logica, dovrá sconfiggere l’avversario piú valoroso per alzare il trofeo.