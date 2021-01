Dzeko Sanchez, oggi nuovi contatti. Un terzo nome nell'affare?

Dzeko Sanchez, procedono i contatti tra Inter e Roma per quello che potrebbe essere l'affare più importante della sessione invernale di calciomercato. ieri il primo incontro tra Ausilio e Thiago Pinto a Milano che è servito a gettare le basi della trattativa.

Oggi, dopo una notte di riflessioni, si andrà avanti, cercando di superare l'unico ostacolo che si presenta all'orizzonte. Lo scambio infatti non può essere alla pari in quanto tra i due stipendi lordi ballano 4 milioni, grazie al decreto crescita di cui gode il cileno. L'Inter dal canto suo non può spendere nemmeno un euro (tra Suning e Bc Partners è in piedi una trattativa per la cessione).

Per questo sarà necessario abbassare il monte ingaggi. Ragione per la quale nell'affare potrebbe finire anche Pinamonti (che guadagna due milioni netti) e che colmerebbe il vuoto in attacco di Fonseca.