Dzeko Sanchez, il bosniaco croce o delizia per Conte? Il punto

Dzeko Sanchez, da ieri proseguono i contatti tra Inter e Roma per tentare di mandare in porto lo scambio tra i due attaccanti. La Gazzetta dello Sport ha dedicato un approfondimento alla questione. inutile sottolineare che Conte stravede per il giocatore, bosniaco, che avrebbe voluto gi al Chelsea e nella primissima parte della sua avventura nerazzurra.

Dzeko sarebbe il vice Lukaku ideale (un autentico lusso in panchina) e potrebbe giocare anche in coppia con il belga. E qui nasce il potenziale problema. Il suo arrivo rischierebbe di togliere ossigeno a Lautaro. Conte è infatti contento della sinergia tra le due punte, che hanno collezionato un numero importante di reti (miglior attacco della serie A).

Manca un pò di cinismo, e l'arrivo dell'attaccante della Roma potrebbe dare una mano sotto questo punto di vista. Pro e contro quindi in questo affare che al momento deve ancora decollare. Se dovesse andare in porto starà a Dzeko dimostrare di esser croce o delizia per Conte.