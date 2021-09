Dzeko e le 'vedove' convinte. Quella battuta top su Inzaghi

Dzeko è stato ancora protagonista, ieri, contro la Fiorentina. Il centravanti bosniaco non si ferma più e ha, ormai, scacciato qualsiasi dubbio sul suo acquisto. Merito del suo calcio a tutto campo, e di reti in serie che lo stanno ulteriormente consacrando come uno degli attaccanti più riconoscibili del campionato.

La Gazzetta dello Sport oggi rimarca sul contro dell'ex centravanti della Roma: "Ha ormai convinto pure le più inconsolabili vedove di Lukaku: Edin Dzeko ieri è, infatti, diventato il capocannoniere della squadra dopo aver segnato il gol numero 4".

Come ammesso dallo stesso Inzaghi, Dzeko stava per uscire prima del gol (leggi qui il retroscena su cosa Inzaghi ha fatto all'intervallo). L'attaccante, con assoluta ironia, ha commentato a fine gara. Un siparietto che ha strappato sorrisi. Dzeko ha dichiarato: "Stavo per essere sostituito io? Magari dopo lo chiedo al mister se aveva bevuto qualcosa...". Una frase indice del buon umore che si respira nello spogliatoio nerazzurro. E dei rapporti fluidi che popolano la Pinetina.

Intanto, una statistica continua a crescere. Anche ieri l'Inter è andata a segno. Sono ora 24 - specifica il giornale - le gare consecutive con l'Inter in gol in Serie A. E' stato così eguagliata la miglior striscia di vittorie fin qui, quella del 1949-50. E ora l'obiettivo è piazzarsi in testa, anche in questa speciale graduatoria. Con un Dzeko così, del resto, nulla è impossibile.