Dzeko all'Inter, chiusura imminente: se salta Lukaku si punta un altro big

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte vuole due nuovi attaccanti. Uno di questi sarà Dzeko, mentre per l’altro in pole c'è Lukaku, che secondo la Gazzetta dello Sport è in pole. Se dovesse saltare si punta tutto su Dybala.

“Su Edin Dzeko invece il discorso è diverso: il momento societario complicato che sta vivendo la Roma allunga i tempi, ma quella che inizia domani dovrebbe essere la settimana giusta per la chiusura dell’affare.

Oltre al bosniaco c’è spazio solo per un’altra punta, nell’Inter. E se l’inseguimento a Lukaku non andrà a buon fine, diventa logico puntare tutte le fiches su Paulo Dybala, da sempre nella testa di Marotta. Mica semplice, pure qui, incastrare tutto”.