Dybala è un caso. L'Inter e non solo: chi può prenderlo ora

Dybala resta un caso.

L'argentino della Juventus è da mesi al centro di rumor su un complicato rinnovo. L'Inter osserva. Intanto La Gazzetta dello Sport aggiorna oggi, 10 marzo, sullo stallo che riguarda la Joya. "Più passano i giorni più Dybala e la Juventus si allontanano", si legge sulle pagine del quotidiano milanese.

Tarda il momento dell'incontro fra le parti. "La sensazione è che la Juventus, oltre ai soldi, non sia più intenzionata a garantire alla Joya quella centralità nel progetto sbandierata anche da Massimiliano Allegri, il quale a inizio stagione aveva consegnato a Paulo anche la fascia da vice capitano".

E ora? Il futuro è un rebus. Dybala è un'opportunità. I nerazzurri ci sono, ma non rappresentano l'unica squadra in corsa per il talento sudamericano. Chi sono, allora, le principali rivali dell'Inter nella corsa a Dybala? Così il giornale: "Per esempio l’Atletico, che ha nell’allenatore Simeone e nel direttore sportivo Berta (che ha avuto già qualche contatto con il clan Dybala) due grandi ammiratori della Joya. Alla finestra ci sono Barcellona e Tottenham, ma altre inglesi (tra cui il City di Guardiola) potrebbero farsi avanti". Non solo attaccanti, un difensore che piace all'Inter lancia segnali, leggi qui.