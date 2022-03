Dybala, affondo Inter. Incontro segreto? Il retroscena di Tuttosport

L'Inter e il sogno Dybala. La Joya resta nei pensieri nerazzurri.

In rotta con la Juventus (già ufficiale il mancato rinnovo contro i bianconeri), l'argentino si sta già guardando attorno. Tuttosport, oggi 30 marzo, dà notizia di un contatto diretto fra l'entourage del calciatore, Marotta e Ausilio. Un importantissimo avvicinamento perché ha riguardato i maggiori attori di quella che diventerebbe un'operazione destinata a far rumore.

Dybala all'Inter, assicura il quotidiano torinese, è un progetto concreto, e non una semplice suggestione. L'incontro sarebbe avvenuto in gran segreto e non è entrato nella profondità dei meandri economici. Sarebbe arrivata, invece, una rassicurazione per i dirigenti nerazzurri: Dybala non ha fretta, e l'Inter dal canto suo deve prima aspettare di comprendere il budget messo a disposizione dai vertici societari per il mercato.

L'alleato potrebbe essere un gioco ad incastri: fuori Lautaro, dentro Dybala. Inzaghi avrebbe un equilibrio chiaro fra prime punte (Dzeko e, probabilmente, Scamacca) e seconde punte (Dybala e Correa). Il futuro è tutto da scrivere, ma l'Inter si sarebbe iscritta ufficialmente alla corsa per l'attaccante argentino. Non solo movimenti in entrata: ecco le uscite previste per giugno.