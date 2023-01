Dumfries Inter, cambia tutto: chiara l’intenzione di Marotta (TS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 12/01/2023

Dumfries Inter, il futuro dell’esterno olandese sembra sempre più lontano da Milano. Il suo rendimento è notevolmente calata nelle ultime uscite e oltre alle questioni fisiche ci potrebbero essere anche questioni di mercato.

Come riportato da Tuttosport oggi in edicola, il giocatore sarebbe sempre nel mirino di Chelsea, Tottenham e Manchester United. I nerazzurri, fino a qualche settimana fa, non sembravano disposti a cederlo nella sessione invernale di mercato ma adesso le cose sono cambiate.

Dumfries Inter, addio già a gennaio? I nerazzurri fissano il prezzo

Stando al quotidiano torinese, Dumfries sarà il grande sacrificato per questioni di bilancio e potrebbe essere ceduto già a gennaio. Marotta e Ausilio non vorrebbero assolutamente correre il rischio che il prezzo del cartellino cali in questa seconda parte di stagione e sarebbero pronti a farlo partire subito per un’offerta di almeno 50 milioni di euro.

Nel caso in cui dovesse concretizzarsi la cessione, i nerazzurri non sembrerebbero intenzionato a sostituirlo subito e puntare fino alla fine della stagione su Darmian e Bellanova.