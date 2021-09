Dumfries e il 'raro strapotere'. Simone Inzaghi lo incorona

Un Dumfries da sballo ha ieri imperversato sul prato di San Siro. L'olandese, alla prima da titolare, ha rubato l'occhio, conquistando già i tifosi nerazzurri. Splendide notizie, dunque, per l'Inter e Simone Inzaghi. La fiducia consegnata all'ex Psv è stata ampiamente ripagata.

"Dumfries, all’esordio da titolare, ha fatto venire il mal di mare al povero Hickey. San Siro ha ammirato uno strapotere fisico che raramente si vede in questi luoghi", rimarca oggi La Gazzetta dello Sport. Assist (per il primo gol di Lautaro), strappi in serie, sgommate a tutto gas. Dumfries si è preso la fascia destra dell'Inter con una prestazione super.

"È un gran giocatore, credevamo ci volesse un po’ di tempo per l’inserimento che è più veloce del previsto. Ha qualità, quantità, voglia di imparare e sta studiando l’italiano", le parole di Inzaghi riprese quest'oggi dal quotidiano. Lo stesso Dumfries ha ieri esternato la sua felicità e confermato l'intendimento tattico impartitogli dal tecnico: stare alto. San Siro, a quel punto, non ha potuto far altro che ammirare (le pagelle della sfida col Bologna e il voto a Dumfries, clicca qui).