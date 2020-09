Difesa Inter, oggi accertamenti per De Vrij e Bastoni (TS)

Difesa Inter, per i nerazzurri i ritiri delle nazionali stanno lasciando strascichi soprattutto nel reparto arretrato dove prima De Vrij ed in seguito Bastoni hanno dovuto fare rientro anticipato a Milano per dei problemi muscolari. Gli accertamenti, come riporta quest'oggi l'edizione di TuttoSport, dovrebbero svolgersi nella giornata odierna sotto l'occhio clinico dello staff del Dott. Volpi.

Due infortuni diversi, ma che entrambi non sembrerebbero preoccupare mister Antonio Conte in vista dell'inizio della nuova stagione. Per l'olandese una lieve distorsione alla caviglia (si parlava di un due due settimane di stop), per il giovane azzurro invece il riacutizzarsi di un fastidio ai flessori che ha rimandato il suo debutto tra le fila del gruppo di Mancini in Nations League. I due infortuni potrebbero anche essere frutto delle fatiche degli ultimi mesi con una stagione rivoluzionata causa pandemia da Covid-19.

Questo quanto riporta il quotidiano tra le sue pagine stamane per l'olandese: "De Vrij è atterrato ieri pomeriggio a Milano, di rientro dall’Olanda, e si è sottoposto a fisioterapia. Lo staff medico del Dott. Volpi lo visiterà oggi, quando potranno essere contestualmente esaminati anche gli esami inviati dalla nazionale olandese". Il difensore pilastro di Conte ha già rassicurato giovedì il club sulle sue condizioni ed oggi si capirà se la distorsione alla caviglia destra sarà recuperabile in pochi giorni.

Qualche giorno in più invece per Alessandro Bastoni (problema muscolare al flessore), con la speranza però che si tratti solamente di un affaticamento. L'unico fatto positivo ad oggi è che i nerazzurri, avendo concluso per ultimi la stagione visto l'impegno in Europa League, esordiranno in campionato in 26 settembre contro la Fiorentina, per poi recuperare successivamente la prima giornata contro il Benevento.