Difesa Inter, i nerazzurri puntano al restyling del reparto arretrato (GdS)

Difesa Inter, molto mercato sulle pagine dei quotidiani nazionali quest'oggi ad una settimana dalla ripresa della nuova stagione di Serie A. Come riporta l'edizione della Gazzetta dello Sport l'Inter starebbe sondando il terreno per rafforzare e puntellare il reparto difensivo viste le probabili uscite di Godin e Ranocchia.

L'uruguaiano, come raccontato giorni fa, sarebbe molto vicino a lasciare Milano per trasferirsi a Cagliari visto il benestare dei nerazzurri. L'ex Atletico Madrid starebbe trattando ora sull'ingaggio, che molto probabilmente verrà diminuito, e da quanto appreso considererebbe la Sardegna come un posto gradito per il trasferimento. L'altro nome in uscita è quello di Andrea Ranocchia accostato al Genoa. L'azzurro si sarebbe preso alcuni giorni per riflettere e capire quale sia la scelta migliore.

Il Grifone su di lui ci punta fortemente e per il difensore umbro sarebbe un ritorno alle origini, visto il suo passato in maglia rossoblu. Chi li sostituirebbe? I nomi sono due: Matteo Darmian e Kumbulla. Se per l'italiano, attualmente sotto contratto con il Parma, lo sbarco è dato quasi per scontato e andrebbe ad occupare il posto del Faraone con un contratto, si dice, di quattro anni per il giovane difensore albanese la trattativa sarebbe leggermente più complicata.

Infatti l'a.d. Marotta sta cercando di convincere l'Hellas Verona ad accettare la formula del prestito con diritto di riscatto, visto che molto difficilmente i nerazzurri potranno mettere sul pianto denaro cash il quale verrebbe riservato tutto per il grande obiettivo in mediana. Sul difensore rimane ancora vivo l'interesse della Lazio che però per ora non ha ancora affondato il colpo. Non resta che aspettare, con l'idea però che i nerazzurri hanno deciso di cambiare volto in difesa come richiesto dal mister.