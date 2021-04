Di Biagio: "Gioco? Mi viene da ridere. Barella super, Lukaku devastante"

A La Gazzetta dello Sport, le parole di Gigi Di Biagio. L'ex centrocampista nerazzurro ha parlato della qualità del gioco: "A me viene da ridere quando sento certi discorsi. Come fa la squadra col miglior attacco e la seconda miglior difesa a giocare male? Poi capisco che il concetto di bellezza rapportata al calcio può variare da persona a persona".

Di Biagio individua il punto di svolta... "La fotografia della stagione credo sia l’assist di Bastoni sul gol di Lukaku a Bologna. Ale ha fatto una giocata che è il simbolo della crescita di tutto il gruppo: ora la squadra è meno timida, più matura, ha grande personalità e consapevolezza nei propri mezzi. E che dire di questo super Barella?".

Parole al miele per Lukaku... "E' devastante, eppure qualcuno all’inizio non era convinto. Giocatore da trenta gol a stagione, con forza fisica, personalità e cultura del lavoro. Altro “colpo” di Antonio, per un’Inter a sua immagine".