Derby, quelli che hanno già segnato al Milan. Il dato che fa ben sperare

Il derby si avvicina.

Inter e Milan si affronteranno sabato alle ore 18 in un match che può già segnare una fetta importante di campionato. I nerazzurri possono avvicinare il titolo con un successo; i rossoneri, invece, contano di reinserirsi nei giochi di vertice e sperano in uno sgambetto. Il Corriere dello Sport, oggi 3 febbraio, fa il punto sullo stato della preparazione alla gara delle due compagini.

C'è un dato che mette fiducia in casa Inter in vista del derby. Come infatti rimarcato dal quotidiano romano, sono ben 5 i calciatori dell'Inter (fra i titolari) che hanno già segnato nel derby (uno solo nel Milan, Romagnoli. Tolto Ibrahimovic che potrebbe saltare il match). Ci sono i tre centri di Lautaro Martinez; i due di De Vrij e Marcelo Brozovic; c'è Calhanoglu (ora all'Inter e che segnò nel derby, ma in maglia rossonera); infine Perisic (erano i tempi di Pioli sulla panchina nerazzurra).

E anche tra i panchinari, l'Inter ha calciatori già esperti di gioie contro il Milan nei derby e non solo. Da Sanchez a Vecino, passando per Vidal (in rete al Milan con la maglia della Juventus). Curiosità: all'appello manca il neoacquisto Caicedo. Un amuleto nei finali di gara, ma contro i rossoneri non ha mai segnato. Sarà questa la volta buona?