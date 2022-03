Derby, mossa a sorpresa di Inzaghi? Calhanoglu può cambiare ruolo

Il Derby di Milano andrà in scena questa sera in Coppa Italia.

Dopo le battaglie del campionato, le due squadre si sfidano per agguantare la finale della coppa nazionale. Una sfida a tutto tondo, dunque, quella di quest'anno fra nerazzurri e rossoneri. Un ulteriore capitolo di un libro stagionale che promette ulteriori avvincenti pagine. C'è attesa per scoprire il piano che Simone Inzaghi opporrà al collega Pioli. L'Inter, reduce da qualche passo falso di troppo, deve lanciare un segnale di reazione.

Ecco perché il derby potrebbe assumere contorni importanti psicologicamente. Buttare giù la rivale, potrebbe avere effetti anche sul mood di un campionato vede massima incertezza sul fronte Scudetto.

Chi in campo? La Gazzetta dello Sport, oggi 1 marzo, lancia ipotesi. Tra i temi la crisi di Lautaro Martinez. E se l'argentino non fosse oggi titolare? "Una soluzione sarebbe il ricorso al 3-5-1-1 laziale. Dzeko ha caratteristiche opposte a Immobile, ma Inzaghi può spostare Calhanoglu seconda punta, come faceva con Luis Alberto, inserendo Vidal in mediana per tentare il “golpe” in questa zona", si legge nella ricostruzione del quotidiano.

Una variante che troverà conferma (o smentita) nelle scelte effettive del tecnico. Nel Milan, intanto, guiderà Giroud, già giustiziere dei nerazzurri in campionato. L'Inter si affida a tre vuolti nuovi per uscire dalla crisi, clicca qui.