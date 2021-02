Derby, mister Conte tra dubbi e certezze: la probabile (CdS)

Poche ore e sarà derby. Alle15 sono pronte a scendere i campo sia Inter che Milan per il match clou di questa giornata di campionato. Gli uomini di mister Conte arrivano da un paio di risultati positivi, ma il mister comunque sembrerebbe ancora avere tre dubbi di formazione anche se non è dello stesso parere il Corriere dello Sport in edicola quest'oggi. Stando al quotidiano Antonio Conte avrebbe le idee chiarissime e sarebbe pronto a schierare la formazione titolare vista nelle ultime uscite.

Il giornale infatti spiega ed illustra: "I tre dubbi di formazione dei quali in conferenza stampa ha parlato Antonio Conte, in campo non si sono visti. Nella rifinitura di ieri mattina, il tecnico pugliese è sembrato avere le idee molto chiare e oggi schiererà la stessa formazione che ha battuto la Lazio". Ne è certo il quotidiano che successivamente, tra le sue pagine, aggiunge: "Eriksen di nuovo titolare nonostante il recupero di Vidal: il cileno andrà in panchina. Anche Perisic resta solido a sinistra".

Il croato dunque favorito su Young e Darmian per l'out di sinistra. Per quanto riguarda la formazione in generale nessun dubbio in difesa con il trio titolare Skriniar-De Vrij-Bastoni a difendere Handanovic. In mediana, detto dell'out di sinistra, su quello opposto agirà Hakimi. In mezzo Brozovic-Barella insieme al danese Eriksen. Davanti la coppia Lu-La con Sanchez pronto a subentrare a partita in corso. Out Sensi per un problema muscolare. La probabile con il consueto 3-5-2: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro.