Derby, gli errori di Inzaghi. Ma è giallo arbitrale sul gol del Milan

Un derby amaro per l'Inter è andato in scena ieri pomeriggio.

La sfida si è risolta in favore del Milan, grazie ad una doppietta del francese Giroud. Un vero peccato per i nerazzurri che, fino al doppio centro del 35enne ex Arsenal, avevano condotto bene una gara che sembrava ormai vicina al risultato pieno. Sul banco degli imputati è finito anche Simone Inzaghi. Il tecnico paga le sostituzioni non esaltanti. Il Corriere dello Sport, nelle sue pagelle, scrive: "Con le sostituzioni l'Inter cala e non ha più la gestione della gara. Il match lo aveva studiato bene. Stavolta però non basta".

Ma cosa è successo nei minuti di black-out nerazzurro che hanno deciso l'incontro? Per il quotidiano, l'Inter non ha trovato il colpo del ko, ed ha finito per perdere lucidità. Inzaghi, scrive il giornale, è stato tradito da Dimarco, Vidal e Sanchez, ovvero i volti scelti a gara in corso (qui le parole di Simone Inzaghi nel post-gara).

Il giallo è arbitrale: per il Corriere dello Sport c'era un fallo su Sanchez in occasione del primo gol del Milan. Giroud commette fallo sul cileno nell'azione da cui è nata la ripartenza rossonera. Un episodio decisivo, visto che da lì è partita la rimonta degli uomini di Pioli. Dal controllo dell'Inter agli ultimi 15 minuti: le parole di Samir Handanovic.