Derby d'Italia, da Brozovic a De Vrij: come si schiererà l'Inter

Il Derby d'Italia sarà il big match della trentunesima giornata di Serie A.

Una sfida da vincere per i ragazzi di Simone Inzaghi che, allo Stadium, in caso di successo rilancerebbero la loro marcia verso il tricolore. C'è attesa per quello che sarà, dunque, uno snodo cruciale del campionato dell'Inter. Vietato sbagliare.

Il tecnico nerazzurro ha recuperato tutti. Anche De Vrij sembra pronto per partire dal primo minuto. Come si legge nelle formazioni probabili presenti su gazzetta.it, l'olandese sarà regolarmente al centro della difesa coadiuvato dai 'soliti' Skriniar e Bastoni. Nessun dubbio, neppure, a centrocampo, dove Brozovic si riprenderà la cabina di regia. Assieme a lui Barella e Calhanoglu nelle logiche di metà campo; viceversa, Dumfries e Perisic occuperanno le corsie laterali.

In attacco si va verso la coppia composta da Lautaro e Dzeko. La Juve, invece, dovrebbe schierare un 4-4-2: davanti Vlahovic e Morata; mentre Cuadrado e Bernardeschi dovrebbero essere le ali a centrocampo. Leggi l'umore dolce-amaro dei nerazzurri: ecco chi non andrà ai Mondiali in Qatar.