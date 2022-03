Derby, critiche sui nerazzurri: Sacchi attacca gioco e cambi

Il derby andato in scena ieri in Coppa Italia non ha risolto i mali dei nerazzurri.

La squadra di Inzaghi sembra lontana parente di quella frizzante e iper-realizzativa di qualche tempo fa. Effetto di un attacco decisamente in crisi, e di una manovra lenta e povera di brio. Arrigo Sacchi, nell'intervista rilasciata quest'oggi - 2 marzo - a La Gazzetta dello Sport è chiaro.

"Mi è sembrato che l’Inter sia sulle gambe. Giocatori stanchi. Non ho visto occasioni dei nerazzurri, gli attaccanti erano sempre soli. C’era un solco tra il reparto offensivo e il resto della squadra. Dzeko e Lautaro non sono mai stati serviti e supportati. E poi zero pressing".

Un'analisi cruda quella del tecnico sul momento nerazzurro. Per Sacchi bisogna ora stringere i denti.

Mirino puntato sul centrocampo, dove non stanno brillando né Brozovic né Barella. Problemi anche sui cambi: ieri Vidal, Sanchez e Correa non hanno inciso. "Giocano per conto loro, non si muovono in funzione dei compagni", la valutazione schietta del tecnico. Una prova, insomma, non proprio memorabile. Leggi qui le dichiarazioni di Simone Inzaghi a fine gara.