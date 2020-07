De Vrij Inter, niente Genoa: Conte lo preserva per l'Europa League

Con il campionato ormai agli sgoccioli, i pensieri di Antonio Conte iniziano, almeno in parte, ad essere rivolti all'Europa League. Al di là di ogni discorso possibile ed immaginabile però, c'è ancora un secondo posto da conquistare alle spalle della Juventus che a questo punto della stagione, soprattutto in termini economici, diventa fondamentale. I punti lasciati strada facendo a causa dei numerosi errori sotto porta, non fanno che aumentare i rimpianti al cospetto di una "Vecchia Signora" che non sembra quella degli scorsi anni.

Gli errori commessi però serviranno da monito per l'Europa League, competizione nella quale l'Inter vorrà dire la sua. A questo proposito, Conte ha intenzione di preservare Stefan De Vrij che salterà quasi sicuramente la trasferta di Genova per poi tornare almeno in panchina nel turno successivo a San Siro contro il Napoli di Gattuso.

Il centrale olandese, uscito anzitempo mercoledì contro la Fiorentina a causa di una lieve distorsione al ginocchio sinistro, verrà quasi sicuramente sostituito da Andrea Ranocchia che ben si è comportato contro i "viola". Come riportato dal Corriere dello Sport, Conte non ha quindi nessuna intenzione di correre rischi, a maggior ragione se ci si gioca quasi una intera stagione in un cammino così tortuoso e ricco di insidie quale quello della seconda competizione europea.