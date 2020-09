De Vrij Inter, il Barcellona piomba sull'olandese: i nerazzurri alzano il muro

In questa strana sessione di mercato, le novità non finiscono mai in quanto ogni giorno se ne vede spuntare una nuova. Antonio Conte, come del resto dirigenza e società, hanno le idee chiare sul futuro e ben sanno come Stefan De Vrij sia indispensabile dentro e fuori dal campo.

A questo proposito, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarebbe ancora una volta il Barcellona di Koeman ad essere piombato sul difensore olandese ex Lazio, considerato però incedibile dall'ad Marotta e dal ds Ausilio. I catalani sarebbero intenzionati ad offrire ricche somme di denaro ai meneghini che però non hanno intenzione neanche di sedersi ad un tavolo per parlarne.

Insomma, un tentativo non andato a buon fine: dopo Lautaro, gli spagnoli hanno dimostrato ancora una volta una certa familiarità con i colori nerazzurri. Margini di trattativa però, poco ma sicuro, non ve ne sono e non ve ne saranno.