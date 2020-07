De Vrij Inter, condizioni da verificare: campionato finito?

Disputare impegni ufficiali a questi ritmi così frenetici, senza respiro, mette sicuramente a dura prova il fisico di ogni giocatore e lo fa a maggior ragione se si gioca in piena estate. Come previsto, gli infortuni non mancano e l'Inter, da questo punto di vista, ne sa qualcosa. Ieri è toccato a Stefan De Vrij, uscito dopo appena ventidue minuti a causa di un problema al ginocchio.

Come dichiarato da mister Antonio Conte nel post-partita, il difensore olandese una volta avvertito il fastidio, ha preferito non rischiare in quanto una eventuale forzatura avrebbe potuto poi compromettere i suoi impieghi futuri. Stando a quanto fatto trasparire dallo staff medico, per il nazionale olandese non dovrebbe trattarsi di nulla di grave anche se nelle prossime ore, si provvederà a valutare l'entità della distorsione al ginocchio sinistro.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'obiettivo è quindi quello di poterlo avere a disposizione per la sfida valida per gli ottavi di finale di Europa League contro il Getafe in programma il sei agosto. Verosimilmente, in base all'attuale situazione, sarà Ranocchia a sostituirlo nei prossimi impegni e la prestazione offerta ieri sera, fa di certo ben sperare.

Nulla di serio infine per Danilo D'Ambrosio, uscito nel secondo tempo a causa di un taglio all'arcata sopraccigliare.