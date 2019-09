De Laurentis svela: "Ecco perché Icardi ha scelto il PSG e non il Napoli"

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentis ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport.

Dalle sue parole è emersa una possibile spiegazione sulla scelta di Icardi di rifiutare il Napoli, oltre che alcuni dettagli sull'offerta da parte dei partenopei.

"Per acquistarlo sono arrivato a offrire all’Inter 60 milioni più bonus, per un totale di 65, mentre a Wanda Nara per il contratto del marito ho proposto un lordo di circa 12 milioni. Icardi non è stupido e forse ha capito che per rilanciarsi a livello europeo andare in una squadra come il Psg, dove potrà primeggiare con più facilità rispetto al Napoli, per lui era la scelta migliore".