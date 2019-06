De Laurentiis: "L'Inter vuole smantellare il Napoli, non cedo a meno che..."

In una lunga intervista ai colleghi del Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis ha rilasciato anche alcune dichiarazioni che riguardano eventuali intrecci di mercato con l’Inter. Queste le sue parole:

Avete chiesto informazioni anche su Mauro Icardi?

"Icardi l'abbiamo trattato tre anni fa, mentre adesso mi dicono i miei collaboratori che sia l'Inter a volermi smantellare la squadra e che ci avrebbe chiesto i giocatori più forti che abbiamo. Io però non ho intenzione di venderli."

L’Inter voleva Zielinski? O Insigne?

"Insigne è un calciatore che potrebbe giocare in qualsiasi grande squadra europea, ma per il momento è del Napoli e siamo felici. I nostri campioni non non sono in vendita a meno che non ne compriamo qualcuno che riteniamo più forte. Tanti ce li chiedono, ma le cose stanno come vi ho detto".

Sarri e la Juventus: "Sono assolutamente distaccato da questa vicenda. Penso che, compiuti diciotto anni, il raggiungimento della maggiore età consenta a ognuno di assumersi la responsabilità delle proprio azioni, tutto qua".