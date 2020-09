Darmian Inter, accordo ad un passo: si restringono le tempistiche

Il nome di Matteo Darmian è stato da anni continuamente accostato al club di Viale della Liberazione. Adesso, dopo i tanti rumors che si sono rincorsi in questi anni, il suo arrivo all'ombra della Madonnina potrebbe concretizzarsi. Infatti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'affare sarebbe in dirittura d'arrivo, con il giocatore pronto a sbarcare a Malpensa già durante questa settimana.

Giocatore in grado di ricoprire più ruoli per via della sua versatilità, ha dalla sua anche la tanta esperienza maturata nel Manchester United e in Nazionale, motivi per il quale Conte ha dato il suo assenso all'acquisto dell'ormai ex Parma. Il terzino destro, all'occorrenza anche difensore e terzino sinistro, arriva a Milano sulla base di un accordo da 2,5 milioni di euro da versare al club emiliano.

L'ex Torino firmerà invece un contratto quadriennale con un ingaggio superiore ad un milione e mezzo a stagione. Insomma, il countdown è partito: anche l'acquisto di Darmian è ormai cosa fatta.