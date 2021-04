Darmian: "Ho sempre voglia di mettermi in gioco. Conte? Più avanti di Mou e Van Gaal"

Intervista a Darmian sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Il talismano dell'Inter, capace di decidere recentemente alcuni incontri con i suoi gol, si è raccontato al quotidiano milanese. "E pensare che in squadra c'è gente molto più abituata di me a segnare...", la considerazione dell'esterno.

"La vittoria sarà l'ora più esaltante", l'attesa dell'ex Parma sul traguardo Scudetto ormai ad un passo.

Darmian e la visione sulla sua sua professione... "Con il calcio ragiono come da bambino: ho sempre voglia di rimettermi in gioco". Sulla possibilità di essere convocato per l'Europeo: "Quella maglia è l'ambizione massima".

Conte meglio di Van Gaal e Mourinho... "Ha grandi idee, tatticamente è una marcia avanti".