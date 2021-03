Darmian-D'Ambrosio, da Torino a Milano: nel segno della continuità

Sarà uno scontro con il proprio passato quello che affronteranno Matteo Darmian e Danilo D'Ambrosio quest'oggi. I due terzini, ora in maglia nerazzurra, hanno vissuto un periodo importante della loro carriera con i colori granata. Circa quattro stagioni per il napoletano con 10 gol all'attivo dal 2010 al gennaio 2014 (122 presenze). Per l'ex terzino, tra l'altro, di Milan e Palermo 151 partite (dal 2009 al 2015) con 6 reti fino al trasferimento in Premier League accasandosi al Manchester United di Louis van Gaal.

Così riporta stamani il Tuttosport che poi entra nel dettaglio delle prestazioni dei due ex granata: "L'inizio di D'Ambrosio è sin da subito convincente fino alla promozione in Serie A nella stagione 2011/12, con la presenza anche del compagno di squadra suo rivale sull'out di destra. I due con il passare del tempo diventano i padroni delle rispettive fasce ed iniziano a togliersi anche qualche soddisfazione".

Ecco dunque che iniziano ad arrivare i gol e le prestazioni dei due terzini convincono sempre di più: "Gol all'Atalanta, prestazione convincente con il Napoli. Questi rappresenteranno gli ultimi mesi felici di D'Ambrosio in maglia granata in quanto complici gli screzi con Cairo, nonostante avesse indossato diverse volte la fascia da capitano, nella finestra invernale del 2014 si trasferisce all'Inter. Rimarrà solamente Darmian che contribuirà alla cavalcata del Torino ed alla sua partecipazione all'Europa League". Anche quest'ultimo però se ne andrà la stagione successiva, ma lascerà per sempre un segno indelebile nel cuore dei tifosi: rete nella storica notte di Bilbao e gol nel 2-1 del Torino contro la Juventus.