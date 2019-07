Dallo United non solo Lukaku: Ausilio potrebbe provare il doppio colpo

Non solo Lukaku dallo United? Secondo Tuttosport, in edicola stamane, potrebbero aprirsi anche altri scenari per l'Inter. "Ausilio nel suo lungo incontro di giovedì col Manchester United per iniziare la trattativa per Lukaku, non ha parlato di Matteo Darmian.

Il jolly difensivo rimane nel mirino nerazzurro, ma il ds ha voluto evitare confusione, preferendo non discutere ora di un giocatore che, volendo, è ancora più fuori dal progetto dello United rispetto a Lukaku (che ha chiesto di andare via, mentre Darmian non viene utilizzato da Solskjaer da mesi).

È probabile che l’Inter si faccia avanti per Darmian nel momento in cui verrà definitiva la cessione di Dalbert".