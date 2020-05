Dalla Spagna - Lautaro ha detto sì al Barcellona: ecco la richiesta dell'Inter

Non si placano in Spagna le voci su un imminente approdo di Lautaro Martinez al Barcellona. Secondo il Mundo Deportivo, quotidiano da sempre vicino alle vicende a tinte blaugrana, il Toro avrebbe ormai accettato la corte del Barça e sarebbe pronto al trasferimento in catalogna. La voglia di giocare con Messi e la possibilità di prendere il posto di Suarez nel breve periodo hanno fatto sì che il giocatore optasse per l'addio all'Inter.

Secondo il quotidiano spagnolo infatti, Lautaro avrebbe rifiutato il rinnovo con i nerazzurri, segnale di come i suoi pensieri siano ormai rivolti altrove. A quanto pare l'accordo tra il Barcellona e il numero 10 interista sarebbe ormai vicino, segnale di come il giocatore abbia fretta di iniziare la sua nuova avventura nel club campione di Spagna.

In tutto ciò l'Inter resta tranquilla, poiché consapevole di avere tra le mani un contratto forte con una clausola decisamente importante. I nerazzurri infatti non hanno nessuna intenzione di svendere Lautaro: l'attaccante argentino partirà alla volta della catalogna solo per un'offerta di almeno 90 milioni di euro cash, più una o due contropartite.