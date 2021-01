D'Ambrosio, notizie non buone sulle sue condizioni. Il punto

D'Ambrosio ieri ha fatto il suo ingresso in campo per tentare l'assalto finale.

Tuttavia la sua gara è durata meno di quanto avrebbe dovuto, in quanto in seguito ad uno scontro è stato costretto a lasciare il campo dolorante. Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni, e le notizie non sono buone.

Possibile distorsione del ginocchio sinistro, con possibile interessamento del collaterale. Nessun coinvolgimento del crociato. Nei prossimi giorni si valuterà nel dettaglio la situazione, ma lo stop non sarà breve.