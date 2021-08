(CSD) Inter, all-in su Zapata. Ma se l'assalto fallisce situazione critica

Inter, sono in corso i casting per il dopo Romelu Lukaku, che appare inevitabilmente destinato a raggiungere Londra sponda Chelsea in questa finestra di mercato, per una cifra vicina ai 130 milioni di euro. I nerazzurri dovranno frettolosamente guardarsi intorno. Il noe caldo, riporta il Corriere dello Sport, resta quello di Zapata dell'Atalanta.

I bergamaschi per privarsene dovranno riuscire a chiudere per Abraham, proprio del Chelsea (in modo da chiudere il cerchio). Qualora l'assalto al colombiano dovesse fallire? Il quotidiano romano spiega che la situazione che si verrebbe a determinare sarebbe tutt'altro che positiva.

I nomi che piacciono sono quelli di Vlahovic e Dzeko. Ma né Fiorentina né Roma sono disposte a privarsene. E allora resterebbe Belotti che però non è considerato una prima scelta. A quel punto Marotta ed il resto della dirigenza sarebbero chiamati a tirare fuori dal cilindro un nome a sorpresa, cosa comunque non facile vista l'imminenza dell'inizio ufficiale della stagione.