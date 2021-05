Crotone-Inter, le possibili scelte di Conte: rispolverato un calciatore?

Quest'oggi i nerazzurri, condotti da mister Antonio Conte, affronteranno nel tardo pomeriggio - alle ore 18 - il Crotone. Sarà un match dal sapore speciale perché significherebbe - in caso di vittoria - un ulteriore passo verso l'obiettivo finale. Non dovrebbero esserci molte sorprese nell'undici che scenderà in campo, anche se il mister avrebbe in mente una novità in mediana.

Riporta così stamane il Corriere dello Sport che, in linea con quanto riferito da altre testate, prevede che il tecnico dell'Inter possa presentare dal primo minuto Stefano Sensi al posto di Eriksen. Questa poi non sarebbe l'unico cambio in quanto anche sull'out di sinistra dovrebbe agire Darmian in sostituzione di Ivan Perisic: "Conte pensa a due cambi di formazione: il rilancio di Sensi in mezzo al campo al posto di Eriksen e quello di Darmian per Perisic a sinistra. Per il resto, confermato l'undici base".

Di seguito la probabile dell'Inter con il consueto modulo 3-5-2:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi, Darmian; Lukaku, Lautaro.