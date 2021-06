Covid, Spagna: Busquets positivo, tormenta politica e il surreale paradosso

"La positività al Coronavirus di Sergi Busquets, oltre ad aver terremotato i piani di Luis Enrique ha scatenato una tormenta politica. Perché la Federcalcio spagnola, da mesi, aveva chiesto alle autorità governative di poter vaccinare i propri giocatori convocati per l’Euro, ma il Ministero della Sanità ha negato l’autorizzazione che, però, ha concesso agli atleti selezionati per l’Olimpiade di Tokyo, calciatori compresi. Generando un surreale paradosso: chi gioca nella Olimpica è stato vaccinato, chi lo fa in quella maggiore no". Filippo Maria Ricci, inviato della Gazzetta dello Sport a Las Rozas (Madrid), tratteggia così la situazione della nazionale spagnola a poche ore dall'inizio dei campionati europei.

Com'è iniziato tutto. Il capitano della Roja è stato trovato positivo al Covid-19 dopo il test fatto domenica 6 giugno, giorno di riposo, ed è scattato l’allarme. Perché Busquets ha passato la settimana con i compagni, ha fatto due interviste, una mercoledì e una sabato, e venerdì ha giocato un’ora contro il Portogallo, che di conseguenza è entrato in allarme e spera di non avere contagiati. Il primo provvedimento, oltre all’isolamento di Busquets: l’amichevole contro la Lituania di oggi (martedì 8 giugno) sarà giocata dall’Under 21, richiamata in fretta e furia dalle vacanze dopo l’eliminazione di giovedì scorso nell’Europeo di categoria. Gli altri giocatori della nazionale di Luis Enrique sono tutti negativi e anche i test molecolari subito effettuati hanno dato esito negativo.

E adesso? "Oggi - scrive Filippo Maria Ricci - Luis Enrique e i suoi saranno trattati col vaccino Johnson, monodose. Una pezza che politicamente sembra peggio del buco, perché il vaccino ai calciatori era stato rifiutato per evitare favoritismi e ora al primo positivo, e con la paura che un cluster possa lasciare la Spagna senza Euro, fa mettere da parte gli strombazzati principi etici. E in nazionale lo staff medico si augura che i giovani di Lucho non abbiano reazioni negative alla vaccinazione".

Cosa dice il regolamento Uefa. "Che la Roja non giochi l’Europeo pare ipotesi remota: la Uefa - ricorda la Gazzetta dello Sport in edicola oggi - stabilisce che si può scendere in campo avendo 13 giocatori n gativi, almeno uno dei quali portiere, e se non si raggiunge il quorum si può rinviare la partita di 48 ore. Se lo spostamento della gara risulta impossibile la decisione finale spetta alla Uefa, con possibile 3-0 a tavolino. È vero che la carica virale rilevata dal test positivo di Busquets è risultata molto bassa, ma la lunga convivenza coi compagni non può lasciare tranquilli e infatti a Las Rozas sono preoccupati, perché Busquets è stato in ritiro per una settimana, passata tra allenamenti, sessioni video, pranzi e cene. Tutto di gruppo".

I nuovi convocati. Sono cinque: Brais Mendez (Celta), Carlos Soler (Valencia), Pablo Fornals (West Ham), Rodrigo Moreno (Leeds) e in serata pure il 35enne campione del mondo Raul Albiol (Villarreal). "Uno di loro - conclude Filippo Maria Ricci nel suo articolo - potrà eventualmente rimpiazzare Busquets, gli altri se non ci saranno nuovi casi di positività torneranno a casa".