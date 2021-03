Covid, paura Inter. Handanovic ko: il rischio è un focolaio. La situazione

L'Inter ora trema. Con la seconda positività nel giro di poche ore, registrata dal capitano Handanovic, il rischio è che ci possano essere altre cattive notizie a catena.

Un problema, quello dei contagi, non nuovo in casa Inter, che ha già registrato una decina di positività al Covid tra la squadra nel corso della stagione.

Come spiega oggi La Gazzetta dello Sport, "il timore nerazzurro è che il contagio si possa allargare, creando un focolaio". Con le varianti e le incubazioni più rapide, il rischio resta alto. Intanto, già da martedì, è stato attivato l’isolamento fiduciario: solo casa e Appiano, vietati altri contatti.

In tal senso verrà in soccorso la sosta, che permetterà di tentare i recuperi durante il periodo senza partite. Ieri, comunque, buone notizie sul fronte dirigenziale, con la negativizzazione di Antonello, Cappellini, Ausilio e Baccin. Mentre Marotta è ancora positivo, ma in miglioramento.