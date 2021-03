Covid-19, oggi scade la quarantena: Conte ora spera

Quest'oggi la Gazzetta dello Sport torna a parlare della situazione Covid-19 in casa nerazzurra. La rosea, contrariamente a quanto riferito nelle scorse settimane, quest'oggi riferisce che il club a partire da oggi potrà effettuare tutti gli esami per verificare la negatività dei quattro calciatori in quarantena. Infatti quest'oggi scade il periodo di quarantena obbligatorio.

Il primo al quale fu riscontrata la positività fu Danilo D'Ambrosio che lasciò Torino per tornare a casa in quanto presentava dei lievi sintomi influenzali. Era il 16 marzo. Subito dopo il terzino risultò positivo il capitano Samir Handanovic. Due giorni dopo il primo caso, ovvero il 18 marzo, risultarono positivi pure De Vrij e Matias Vecino. Immediatamente tutti e quattro sono stati messi in isolamento presso le loro abitazioni.

Da allora la squadra è entrata in quarantena con il rinvio del match contro il Sassuolo, arrivato successivamente alle decisioni dell'Ats - e tamponi ogni due giorni. Fortunatamente nessun altro del gruppo squadra ha contratto il virus. Ora, stando a quanto riferisce la rosea, mister Conte spera di riavere i quattro calciatori già a disposizione per sabato 3 aprile per il match contro il Bologna. Non resta che attendere gli esiti dei vari tamponi ed il recupero, a pieno regime, di tutti e quattro.