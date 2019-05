(Corsera) Spunta un retroscena su un incontro tra Zhang Marotta e Conte

Il Corriere della Sera ha svelato questa mattina un retroscena riguardante un incontro tra la dirigenza nerazzurra (composta da Zhang e Marotta) ed Antonio Conte.

Le parti si sarebbero viste lunedì sera, all’indomani della conquista della qualificazione in Champions. L’ex CT non vede l’ora di iniziare la sua avventura in nerazzurra, riporta il quotidiano.

L’intenzione della società era quella di annunciare il nuovo allenatore già ieri, ma il lutto subito da Spalletti ha fatto si che il tutto slittasse. Conte avrebbe inoltre già parlato con Handanovic, e in settimana (probabilmente in segreto) potrebbe effettuare un sopralluogo alla Pinetina.